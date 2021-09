Bar e ristorante del Consiglio regionale: ecco chi può accedere dopo le nuove regole

L'utilizzo dei tavoli è riservato ai soli consiglieri regionali e ai loro ospiti e agli assessori regionali

Di: Redazione Sardegna Live

Dal 20 settembre nel Palazzo del Consiglio Regionale sono cambiate le regole per quanto riguarda l’accesso al bar e al ristorante.

Dopo le polemiche montate qualche mese fa e riguardanti l’attività delle strutture in tempi di Covid, quando la Sardegna si trovava in zona rossa e gialla, le nuove disposizioni non sembrano essere legate in qualche modo alle misure di contrasto al contagio da Coronavirus.

Al momento non è dato sapere il perché potranno accede “ai predetti locali esclusivamente i consiglieri regionali, gli assessori regionali, gli ex consiglieri regionali, i componenti delle autorità indipendenti istituite presso il Consiglio regionale, i dipendenti del Consiglio, i dipendenti dei Gruppi, i giornalisti, i dipendenti delle ditte che svolgono servizi o lavori per conto del Consiglio”.

Le nuove disposizioni sono emerse dall’orientamento espresso all’unanimità da parte della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Se in tutto ciò sembra non esserci alcuna differenza sostanziale rispetto alla quotidianità, salta invece all’occhio la possibilità di utilizzare “i tavoli dei locali bar e ristorante, ad eccezione della pausa pranzo, riservata ai soli consiglieri regionali e ai loro ospiti e agli assessori regionali”.

Le altre categorie di visitatori, invece, potranno accedere ai locali esclusivamente se in compagnia dei consiglieri regionali, degli assessori, dei referendari o dei componenti dell’Ufficio stampa del Consiglio.