Due giovani a bordo di un'auto rubata arrestati dai Carabinieri dopo un inseguimento

I due, nel tentativo di fuggire, hanno tentato di investire un militare

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina sulla strada statale 554, all’altezza del Comune di Selargius, un carabiniere libero del servizio, a bordo della propria autovettura, ha intravisto all'interno di una Opel Corsa due giovani che conosceva per pregressi motivi di servizio e ha richiesto così telefonicamente alle centrale operativa di Quartu Sant'Elena di verificare la targa del mezzo.

Dall'accertamento svolto sulla banca dati delle forze di polizia è emerso che quella macchina era stata rubata 5 giorni fa a Castiadas.

A questo punto il militare ha iniziato a pedinare il mezzo richiedendo telefonicamente l'intervento delle gazzelle in circuito in quel momento.

All'arrivo del primo mezzo con colori e livrea d'istituto dei Carabinieri i due giovani hanno iniziato la loro fuga in direzione Settimo San Pietro, deviando dalla strada principale dapprima sulla provinciale quindi in una strada di penetrazione agraria.

Su una di queste strade molto stretta i fuggitivi si sono trovati di fronte ad una macchina del Radiomobile della Compagnia di Quartu ed sono stati così costretti a rallentare, ma quando un appuntato sceso dell'autovettura si faceva loro incontro hanno ripreso all'improvviso la marcia andandogli addosso.

Il militare, ex paracadutista del Tuscania, è riuscito a schivare il colpo gettandosi agilmente nella cunetta e contemporaneamente ha esploso alcuni colpi con arma di ordinanza che andavano a colpire il paraurti anteriore sinistro bucando una gomma del mezzo rubato.

L'auto in fuga, dopo aver percorso pochi metri, in testacoda è finita in un adiacente canneto e così i due giovani sono stati arrestati per resistenza, lesioni ai danni del militare e la ricettazione dell'auto.

Si tratta di due vecchie conoscenze delle forze dell'ordine.