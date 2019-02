Spacciava droga in piazza, extracomunitario nei guai

I Carabinieri lo hanno sorpreso mentre smerciava sostanze stupefacenti

Di: Alessandro Congia

Spacciava droga in piazza del Carmine ma non aveva fatto i conti con i Carabinieri che lo tenevano d’occhio. I militari della Stazione di Stampace della Compagnia di Cagliari, hanno tratto in arresto un senegalese di 20 anni, pregiudicato, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

Il mirato servizio antidroga, eseguito nel corso degli ultimi giorni e avente come zone di interesse il centro storico, le aree pedonali e le principali piazze e punti di aggregazione del centro città, ha permesso il monitoraggio di numerosi extracomunitari dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Così i Carabinieri hanno deciso di intervenire in flagranza di attività di spaccio da parte del giovane straniero ad un coetaneo. Immediatamente fermati entrambi, il senegalese è stato trovato in possesso di diversi grammi di hashish suddivisa in due dosi, alcuni farmaci e la somma di 50 euro circa in banconote di piccolo taglio. Il pregiudicato si trova agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.