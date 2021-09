Urzulei. Cade e si ferisce alla testa durante un’escursione: soccorso 70enne

Sul posto la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tortoli

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri, a Urzulei, precisamente in località Teletottes, un uomo, un medico di settant'anni, mentre percorreva un sentiero impervio con la moglie, è caduto procurandosi una vistosa ferita alla testa.

Non potendo più proseguire autonomamente, ha diramato l’allarme al 118 e ai Vigili del Fuoco. La squadra di Tortolì in breve tempo ha raggiunto la coppia degli escursionisti belgi fornendo la prima assistenza al malcapitato, in attesa del servizio di elisoccorso. Successivamente, l'uomo è stato preso in carico dal Servizio Sanitario e trasportato all'ospedale di Nuoro. La donna, invece, è stata accompagnata dai Vigili del fuoco fino all'auto.