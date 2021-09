Auto si ribalta sulla strada provinciale 9: conducente estratto dalle lamiere

E' stato trasportato in ambulanza a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera introno alle 22, un’auto è uscita di strada per cause in corso di accertamento. La vettura si è ribaltata più volte sulla strada provinciale 9 che collega Siamaggiore con Solarussa.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Oristano che ha liberato il conducente rimasto intrappolato nelle lamiere. L’autista è stato poi affidato al personale sanitario del 118 e trasferito su una ambulanza in ospedale a Cagliari. Non si conoscono le sue condizioni.