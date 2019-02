“In Viaggio tra Musica e Parole”: giovedì 14 febbraio l’inaugurazione del nuovo pianoforte nella stazione di San Gottardo

L’appuntamento è in programma alle 17.00

Di: Antonio Caria

Sarà inaugurato 14 Febbraio alle 17:00 nella Stazione di MetroCagliari a Monserrato San Gottardo, il nuovo pianoforte che l’Arst metterà a disposizione degli utenti di MetroCagliari per conciliare il tempo del viaggio con il piacere della musica in un luogo di transito tra Cagliari, Monserrato e l’area vasta.

A “In Viaggio tra Musica e Parole”, questo il nome dell’evento collaborano le associazioni Note in Toga, Mille Note e Mediacon Cagliari che in passato si sono attivate per tutelare il pianoforte ospitato nella Stazione MetroCagliari in piazza Repubblica, purtroppo dismesso perché gravemente danneggiato da ripetuti atti vandalici.

«Non ci rassegniamo al vandalismo, siamo certi, anzi, che la musica e tutte le urban art siano un modo per insegnare il rispetto degli spazi e dei beni comuni a cominciare dalle infrastrutture di trasporto – ha sottolineato Chicco Porcu (Amministratore Unico di Arst) -. Abbiamo scelto San Gottardo per posizionare il nuovo pianoforte perché è il punto di snodo di tutte le nostre linee e da qui ripartiamo con un progetto arst in Arst con il quale – ha concluso il Manager cagliaritano – metteremo sempre più a disposizione i nostri spazi per una varietà di eventi culturali: dal teatro di strada, alla musica, alle visual art».

In programma l’esibizione delle pianiste Karolina Bogusz, Giorgia Cugia con Alessio Zucca, il duo Emanuela Stara e Simone Floris, rispettivamente al pianoforte e al clarinetto, del soprano Elena Schirru accompagnata al pianoforte dal maestro Andrea Cossu. Spazio anche alla poesia con le letture di Lalla De Angelis e Antonella Piu.

Chiuderà la serata l’esibizione del coro Note in toga diretto dal maestro Lorenzo Zonca. Aperitivo finale di buon San Valentino offerto dalla Cantina Locci-Zuddas di Monserrato.