Rissa in campo durante partita di calcio: 42enne di Carbonia in ospedale dopo testata al naso

Durante un match dilettantistico, disputato presso il campo sportivo di San Giovanni Suergiu, sarebbe scoppiata una rissa: un 45enne avrebbe inflitto una testata al malcapitato

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Carbonia, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia, su disposizione della loro centrale operativa, sono intervenuti presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Sirai, dove il medico di turno, in relazione al proprio obbligo di referto per possibili fatti delittuosi appresi nel corso della sua attività, aveva segnalato la presenza di un 42enne residente a Carbonia, incensurato, che presentava segni di percosse al naso e che aveva dichiarato essergli state inflitte da una testata di un suo concittadino 45enne durante una partita di calcio.

In particolare dai primi accertamenti è emerso che i due, calciatori dilettanti rispettivamente delle squadre Fermassenti e Antiochense, avevano avuto un alterco durante una partita amichevole disputata poco prima presso il campo sportivo di San Giovanni Suergiu. Durante gli attimi concitati del litigio sportivo, in preda ad una malintesa furia agonistica, l'uno avrebbe inflitto all'altro una testata sul naso provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni dal pronto soccorso.

Al di là di possibili provvedimenti della giustizia sportiva, quanto avvenuto integra i reati di percosse e lesioni che anche se compiuti all'interno di una struttura sportiva costituiscono reato. Le testate sul naso volontarie tra l'altro non sono contemplate neppure nelle arti marziali e sarebbero passibili di essere perseguite anche in quegli sport.