A Buggerru 16enne denunciato per spaccio

Trovato in possesso di 28 grammi di marijuana, 790 euro in banconote di vario taglio e due bilancii di precisione

Di: Redazione Sardegna Live

Stanotte a Buggerru i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Cagliari, con contestuale accompagnamento dell'interessato e affidamento ai propri genitori, un sedicenne del luogo. Il reato per il quale si procede è la detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovanissimo, sottoposto a un controllo occasionale nel corso della notte, sarebbe stato trovato in possesso di 12,77 grammi di marijuana, 790 euro in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione. Questa prima perquisizione è stata successivamente estesa all'abitazione del giovane all'interno, della quale sarebbero stati rinvenuti ulteriori 16 grammi dello stesso tipo di sostanza stupefacente suddivisa in dosi e un ulteriore bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle palline di droga.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa delle analisi di laboratorio che verranno svolte presso l'Agenzia delle Dogane di Cagliari. Il ragazzo è stato affidato alla custodia genitoriale così come disposto dall'autorità giudiziaria informata dai carabinieri.