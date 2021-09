Rave illegale a Uta, 40 persone identificate

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Digos

Di: Redazione Sardegna Live

Un rave illegale è stato bloccato sul nascere questa mattina a Uta dai carabinieri, intervenuti con sette pattuglie, e dagli agenti della Digos. Identificati tutti i presenti e allontanati: nei loro confronti potrebbero scattare le denunce.

Ai carabinieri all'alba di oggi sono arrivate telefonate che segnalavano strani movimenti e musica nell'area del lago del Cixcerri al confine con il territorio di Uta. I carabinieri e gli agenti hanno sorpreso una quarantina di persone, giovani e giovanissimi, non troppo distanti da un piccolo palco sul quale erano state piazzate due torri con le casse e dal quale partiva la musica.

Alcuni avevano raggiunto il terreno in auto, altri con le roulotte. Ancora non si erano radunate altre persone, ma non è escluso che il numero sarebbe ora dopo ora aumentato visto che nelle intenzioni degli organizzatori si voleva 'suonare' per due giorni. Le attrezzature sono state sequestrate.