Auto finisce in una scarpata di venti metri

Sul posto i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 8,10 di questa mattina i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla Strada provinciale 24, in località Badu Andrìa (Padru), per un incidente stradale.

Per cause da accertare un'autovettura è uscita di strada, finendo in una scarpata per circa 20 metri. Solo qualche escoriazione per l'unico occupante del mezzo.

La squadra ha messo bin sicurezza l'auto e bonificato la zona. Sul posto anche i Carabinieri.