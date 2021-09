Raggiunta da una coltellata vaga sporca di sangue per le strade di Sassari

La donna è stata notata dai passanti mentre vagava sporca di sangue

Di: Redazione Sardegna Live

Choc a Sassari, dove una donna è stata notata vagare per le vie del quartiere di San Giuseppe con i vestiti sporchi di sangue nella mattinata di ieri. Si trattava di una 40enne di origine straniera ma residente a Ittiri. La donna, attorno a mezzogiorno, si trascinava in stato confusionale a bordo strada quando alcuni passanti l'hanno vista dando l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile che, coadiuvati da una pattuglia della Squadra volante della Questura, hanno rintracciato in breve tempo la donna in corso Giovanni Maria Angioy. La ferita è stata così soccorsa da un’ambulanza del 118. I soccorritori si sono in quel momento resi conto che il sangue sui vestiti era già secco.

"Sono stata accoltellata ieri da una persona che conosco", avrebbe raccontato la signora. Accompagnata presso il pronto soccorso, è stata sottoposta alle visite dei medici che le hanno assegnato un paio di giorni di cure per una ferita superficiale al braccio.

I carabinieri, nel frattempo, sarebbero risaliti al presunto autore del ferimento che potrebbe essere interrogarlo nelle prossime ore.