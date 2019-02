Un piano di investimenti per gli istituti scolastici di Alghero

Gabriella Esposito: «Uno sforzo importante per dare alla città scuole sicure e accoglienti»

Di: Antonio Caria

Diciotto istituti scolastici coinvolti per altrettanti appalti affidati al comparto artigianale, 3 milioni 950mila euro di investimento sul fronte del miglioramento complessivo dell’edilizia scolastica.

Prende corpo l progetto Iscol@ ad Alghero che prevedono la messa in sicurezza, l’isolamento termico, nuovi infissi, impianti di riscaldamento, interventi edili degli istituti scolastici.

L’Asse 2 del progetto regionale mira a rendere le scuole migliori sul piano architettonico, più funzionali e in linea con le esigenze di una didattica moderna. Tante le imprese edili coinvolte, con i cantieri avviati.

Nella scuola Sacro Cuore, sono in corso interventi per 210mila 000 euro, che riguardano il recupero strutturale del solaio e dell’installazione ex novo di un impianto di climatizzazione moderno ed efficace.

«Uno sforzo importante – ha commentato l’Assessora alla Pubblica Istruzione Gabriella Esposito – per dare alla città scuole sicure e accoglienti, aperte alla comunità con attività extra scolastiche di formazione, culturali e ludiche atte a migliorare la qualità delle scuole dedicate ai nostri ragazzi».

Il programma di investimenti comprende anche le scuole di via Malta, via Vitt. Emanuele, La Pedrera, Maria Immacolata, via Matteotti, Sacro Cuore, Lido-San Giovanni, via XXIV Maggio, via Asfodelo, via Mattei, Fertilia, S.M. La Palma, La Cunetta, Il Carmine, Sant’Anna, via De Biase.

Verrà data priorità alla sicurezza e alla modernizzazione. Il prossimo sarà l’Asse I del programma (3,6 milioni di euro), che vede Alghero protagonista con il progetto pilota La Scuola del Nuovo Millennio, nelle scuole medie di via Tarragona.