Segariu. Parcheggia auto senza freno stazionamento e sbatte contro minivan: ferita una donna

Una donna, proprietaria del minivan, è finita all'ospedale dopo esser stata travolta dal suo stesso mezzo, addosso al quale era finita un'auto parcheggiata senza attivazione del freno di stazionamento

Di: Giammaria Lavena

Ieri sera a Segariu, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri sono intervenuti in via Sant’Ambrogio per un sinistro stradale, occorso fra una Mecedes C220, condotta da un 62enne avvocato di Serramanna, e un Piaggio Porter, con alla guida una 60enne, commerciante del luogo.

I militari operanti hanno accertato che la Mercedes era stata lasciata in sosta sulla stessa via involontariamente senza attivazione del freno di stazionamento, e aveva indietreggiato andando a sbattere contro il Piaggio, anch'esso in sosta a breve distanza.

Quest’ultimo, molto inferiore nel peso, aveva indietreggiato a sua volta per effetto del colpo ricevuto, travolgendo la proprietaria che era accorsa nel tentativo di spostarlo. La donna trasportata dal 118 presso l’ospedale di San Gavino Monreale è stata poi dimessa con 10 giorni prognosi per traumi vari alle gambe.

Lievi si sono rivelati i danni ai mezzi. La viabilità non ha subito interruzioni. I documenti assicurativi, di circolazione e di guida degli utenti della strada interessati dall’evento sono risultati essere regolari.