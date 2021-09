Alghero. Paga marinaio per navigazione di tre giorni, ma al secondo chiede sbarco: lui rifiuta

Non è chiaro cosa sia successo fra i due, fatto sta che la turista al secondo giorno ha chiesto di essere riaccompagnata a terra. Dopo il rifiuto si è vista costretta a contattare la Capitaneria di Porto

Di: Giammaria Lavena

Aveva ingaggiato al porto di Alghero un 72enne, armatore e comandante di un piccolo veliero, nonché marinaio unico e cuoco dello stesso, per una tre giorni di navigazione con mare quasi piatto e bonaccia di vento per raggiungere Cagliari, costeggiando le coste sud occidentali della Sardegna.

Per una 48enne padovana sarebbe dovuta essere un’avventura un po’ costosa, ma ben controllata: tanto sole, aria di mare, panorami mozzafiato, qualche nuotata in calette esclusive e buon cibo. Quanto necessario per rientrare in città con le batterie ben cariche ed il ricordo di una vacanza speciale.

Le cose non sono andate esattamente così. Certo la vacanza resterà indimenticabile comunque, ma non nel senso sperato. Non sapremo mai cosa esattamente sia successo tra i due, ma di certo tra il lupo di mare e la cittadina in trasferta qualcosa non ha funzionato, forse per incompatibilità di caratteri. Fatto sta che dopo due giorni di navigazione lei non ne poteva più e ha chiesto di essere immediatamente sbarcata a Sant’Antioco.

Lui inizialmente ha aderito, salvo poi dirigere la prua della propria barca ancora verso Capo Spartivento e l’isola del Toro, facendo ulteriormente infuriare la donna che a quel punto ha chiamato il soccorso della Capitaneria di Porto di Sant’Antioco, intervenuta con una propria motovedetta che ha trasbordato la donna, affidandola poi ai meticolosi accertamenti dei carabinieri della locale Stazione.

Alla fine del proprio racconto, per quanto molto arrabbiata, la donna non lo ha neanche querelato. Sulla base dei racconti della stessa e della mancata interruzione a richiesta del servizio di trasporto marittimo, i militari hanno denunciato l’uomo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per violenza privata e probabilmente qualcosa deve ancora essere chiarito.

Se la donna aveva pagato comunque tutto il viaggio, a sua semplice richiesta l’uomo avrebbe dovuto condurla a terra anche molto prima di quanto inizialmente concordato.