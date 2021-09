A Pirri avvistato il postino di "C'è posta per te". Curiosità fra i passanti: "Per chi sarà?"

Mentre si aggirava a bordo della sua bici fra le strade del centro non è passato inosservato. Ha consegnato la lettera d'invito a un cittadino, la cui identità è ancora ignota

Di: Giammaria Lavena

E' stato avvistato mentre si aggirava fra le strade di Pirri e ha attirato la curiosità dei passanti. Non è passato inosservato il postino di "C'è Posta per te", ripreso e immortalato da più utenti, che hanno diffuso foto e video sui social.

L'inviato della celebre trasmissione di Maria De Filippi ha fatto tappa nella città sarda per consegnare una lettera di invito.

E' stato avvistato in via Argiolas, ma non è chiaro a chi fosse indirizzata. L'identità del destinatario verrà svelata solo durante la messa in onda della puntata. 

Foto Rosalba Panzarella