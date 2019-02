Incidente stradale in località San Stoia: un motocarro finisce in un canale di scolo

Sul posto i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri

Di: Antonio Caria

Alle 21:50 circa di ieri 6 febbraio, in località San Stoia a Iglesias, intervento dei Vigili del Fuoco per un incidente stradale dove un motocarro, per cause ancora da accertare, è finito in un canale di scolo d'acqua.

Sul posto anche gli operatori Sanitari del 118 per soccorrere il conducente che è stato trasportato in ospedale per dei controlli e i Carabinieri della Compagnia di Iglesias. Successivamente gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area circostante.