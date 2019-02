La Guardia di finanza scopre 94 lavoratori in nero e irregolari

Maxi-sanzione fino a circa 200.000 euro

Di: Redazione Sardegna Live

La Tenenza della Guardia di Finanza di Arbatax, al termine di una complessa attività di verifica fiscale, ha scoperto un caso di sommerso da lavoro nel settore delle prestazioni socio-sanitarie.

L’attività ispettiva, condotta anche mediante impiego di innovative tecniche investigative, approfondita opera di ricostruzione delle dinamiche societarie e minuziosa analisi della documentazione contabile acquisita dalla società verificata, avrebbe consentito di constatare che la stessa, dal 2014 al 2017, si era avvalsa di 42 lavoratori in nero e 52 lavoratori irregolari.

Per questi ultimi, hanno spiegato i finanzieri, esisteva un regolare contratto di assunzione per un ammontare di ore molto inferiore rispetto a quelle che effettivamente venivano prestate e solo in parte compensate con la concessione di rimborsi chilometrici, di fatto non spettanti.

Nei confronti dell’imprenditore, responsabile di aver impiegato manodopera in nero ed irregolare, oltre al recupero a tassazione di quanto non versato, è scattata anche la segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’applicazione di una maxi-sanzione fino a circa 200.000 euro nonché l’obbligo di regolarizzare le posizioni dei lavoratori.

L’attività rientra in un vasto piano di vigilanza e prevenzione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro a contrasto del dannoso fenomeno dell’impiego di manodopera in nero o irregolare da parte di imprenditori attenti solo alla logica del profitto senza preoccuparsi di assicurare al lavoratore le giuste garanzie e tutele contributive.