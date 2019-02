Il mostro di Foligno? Luigi Chiatti ha la residenza in Sardegna, la Asl pagherà la retta giornaliera

Sarà la sanità sarda a pagare 400 euro al giorno per ‘mantenere’ il 50enne di Foligno

Di: Alessandro Congia

Chiese perdono alle famiglie delle piccole vittime, quei bimbi che uccise senza pietà. Nel 1993 fu arrestato, poi internato.

Mesi fa inviò una lettera ad un quotidiano sardo chiedendo di “voler dimostrare di essere cambiato”, voleva uscire da quella struttura protetta (La Rems della Asl a Capoterra) nella quale ha trascorso la misura alternativa di sicurezza. Poi, la notizia shock, resa nota dal quotidiano “La Nazione Umbria”, a firma della giornalista Erika Pontini: Luigi Chiatti ha preso la residenza a Capoterra, in Sardegna, per l'Umbria è un risparmio sulle spese per la sanità.

Da pochi giorni c’è il “risparmio per il bilancio della sanità umbra non più costretta a pagare 400 euro al giorno per mantenere il geometra” , oggi il 50enne, sarà dunque a carico della sanità sarda di riferimento. Decisione, quest’ultima, che sta già creando un mare di polemiche.