Costa Rei. Non sopportano i vicini: coppia cagliaritana getta liquidi organici nel loro giardino

Denunciata

Di: Redazione Sardegna Live

Due coniugi marchigiani, lui 79enne di Pesaro e lei 75enne di Ancona, proprietari di un'abitazione a Costa Rei, hanno querelato una coppia di pensionati cagliaritani, vicini di casa e proprietari anch'essi di una casa che utilizzano per le vacanze estive. La coppia sarda, lui 73 anni e lei 69, si sarebbe resa responsabile a più riprese di ingiurie nei confronti dei vicini e del getto di liquidi organici nauseabondi all'interno del giardino dei coniugi marchigiani, dei quali evidentemente non gradiscono la presenza.

Ora i carabinieri sentiranno la versione degli accusati e magari emergerà che nessuna delle parti sarebbe totalmente scevra da atteggiamenti di intolleranza. In questi casi poi andare a ricostruire come siano iniziate e proseguite le controversie diventa veramente difficile. I militari sentiranno qualche altro vicino per cercare di venire a capo della matassa. Di sicuro la questione non si risolverà in tempi brevi.