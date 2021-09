Covid. La Sardegna si conferma a rischio basso

Incidenza dei casi dimezzata in una settimana nell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna si conferma a rischio basso e resterà in zona bianca anche la prossima settimana, mentre salgono a quattro le Regioni/Province autonome classificate a rischio moderato (Abruzzo, Molise, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento).

È quanto evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale sull'epidemia da Covid-19 all'esame della cabina di regia. In calo anche l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, 57,8 nell'ultima settimana, un dato quasi dimezzato rispetto alla settimana precedente, mentre per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, scende al 10% la percentuale di posti occupati in terapia intensiva e resta stabile al 12% il dato sui ricoveri in aerea medica. Tutti parametri che consentiranno alla Sardegna di confermare la zona bianca.

L'ultimo bollettino: In Sardegna si registrano 107 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2481 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7325 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 ( 3 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 186 (- 8 rispetto a ieri). 3981 sono i casi di isolamento domiciliare (165 in meno rispetto a ieri). Si registrano in totale 5 decessi: 4 nella Città metropolitana di Cagliari (3 uomini di 66, 83 e 89 anni e una donna di 85) nonché un uomo di 69 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.