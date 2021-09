Carabinieri. Il Capitano Enrico Santurri è il nuovo comandante della Compagnia di Carbonia

Di: Redazione Sardegna Live

Il Capitano Enrico Santurri, 30 anni, origini abruzzesi, è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Carbonia.

Il comandante ha intrapreso la carriera militare, all’età di 16 anni, entrando alla Scuola militare Nunziatella di Napoli; successivamente nel biennio 2010-2012 ha frequentato l’Accademia Militare di Modena per poi completare il percorso formativo, nel triennio 2012-2015, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, in cui ha conseguito la laurea in giurisprudenza. Nel 2015 ha iniziato la sua esperienza professionale come comandante di plotone presso il XII° Reggimento Carabinieri Sicilia per poi assumere il comando, a partire dal 2016, del Nucleo Operativo della compagnia carabinieri di Catania Fontanarossa. Nei 3 anni nel capoluogo etneo ha condotto diverse indagini, coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, rivolte al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, nonché dei reati predatori e reati gravi contro la persona. Nel 2019 il capitano Santurri è stato trasferito presso la sezione “catturandi” del Nucleo Investigativo di Milano, dove ha coordinato le attività di ricerca ed arresto di numerosi criminali sia in campo nazionale che internazionale.