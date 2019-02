Riconoscimento degli aiuti per calamità naturale. Mario Bruno sollecita la Regione: «Venga formalizzato al più presto»

Il primo cittadino: «Ad oggi non è stato dato alcun riscontro alle istanze»

Di: Antonio Caria

«Le pratiche di risarcimento danni causati dalla grandinata dell’ottobre scorso vengano portate a conclusione ed il riconoscimento degli aiuti venga formalizzato al più presto».

È ciò che ha chiesto il Sindaco di Alghero Mario Bruno al Presidente della Regione Francesco Pigliaru e agli uffici regionali in merito alle richieste formalizzate da cittadini e imprese agricole algheresi.

In una lettera inviata in Regione il primo cittadino ha ricordato che «Ad oggi, ancora, non è stato dato alcun riscontro alle istanze e ciò sta causando un duro colpo alle aspettative di quanti attendono il ristoro dei danni subiti, con l’immaginabile aggravarsi dei disagi. Le segnalazioni formali di danni subiti, – ha ricordato Bruno – inoltrate alla data del 30 novembre 2018, in conformità alla normativa sull’ attivazione di interventi compensativi in materia di danni causati dalla calamità naturale sono prevenute in gran numero, a dimostrazione della forte incidenza negativa che ha colpito particolarmente le imprese agricole».

In seguito all'eccezionale evento calamitoso del 29 ottobre 2018, infatti, sono stati diversi e ingenti i danni riscontrati in città e nelle aziende agricole del territorio. Le proporzioni consistenti della grandinata hanno leso pesantemente immobili, veicoli, nonché diverse tipologie di colture agricole.

«I danni subiti in quei giorni e le evidenti conseguenze su cittadini e imprese – ha concluso Mario Bruno – hanno indotto questa Amministrazione a dichiarare, immediatamente, con delibera di Giunta n° 377 del 29 ottobre lo stato di calamità naturale ed a richiedere il riconoscimento degli aiuti economici».