Oggi 13 incendi in Sardegna, in volo gli elicotteri del Corpo forestale

Allarme in particolare a Suni

Di: Redazione Sardegna live

In data odierna sono stati in totale di 13 gli incendi nel territorio regionale. In un'occasione in particolare il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei.

L'allarme è scattato a Suni, nell'Oristanese, in località “S'Olivera”, dove le operazioni di spegnimento delle fiamme sono state coordinate dal personale del GAUF di Sassari e da quello della Stazione del Corpo Forestale di Bosa.

Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri provenienti dalle basi operative del Corpo forestale di Bosa e Fenosu. E' stato richiesto anche l'intervento di un Canadair.

Sono intervenute poi sette squadre dell’Agenzia Forestas e una squadra della Compagnia barracellare di Tinnura. L’incendio ha percorso una superficie di circa 80 ettari di sugherete e macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13.