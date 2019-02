Progetti strategici per il primo triennio "dell'Anas sarda"

Tra interventi l'ex Arsenale La Maddalena e il ponte di Oloè

Di: Ansa

Bonifiche e riqualificazione urbana dell'area dell'Ex arsenale alla Maddalena, ma anche infrastrutturazione delle ciclovie regionali e il miglioramento della funzionalità statica e idraulica del ponte di "Oloè", distrutto dall'alluvione nel 2013. Poi ancora opera su porti da sistemare e ponti da mettere in sicurezza. Sono questi i progetti strategici individuati per il primo triennio nella convenzione quadro che regola i rapporti tra la Regione e la sua società in house Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l., ribattezzata "l'Anas sarda".

La Giunta regionale ha previsto che la convenzione si chiuda al 31 dicembre 2021 e il prosieguo della Società è subordinato all'approvazione dei risultati di gestione ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sulla base dell'elenco degli interventi strategici dovrà essere elaborato il piano industriale della Società che verrà portato all'approvazione della Giunta dopo essere stato sottoposto all'attenzione del mondo delle professioni tecniche.

Nel dettaglio le opere previste dal piano triennale sono: la bonifica e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale "Arsenale militare e area militare contigua molo carbone" nell'isola di La Maddalena, per la quale la Regione è stata individuata come "Soggetto attuatore". L'obiettivo per il primo triennio è avviare l'attuazione del "programma" degli interventi entro il 31-12-2019; "Ciclovia della Sardegna" all'interno del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche.

L'obiettivo è il completamento della progettazione di fattibilità tecnico economica entro il 31-12-2020; Adeguamento ponte ex SS125 Muravera-Villaputzu. Obiettivo: raggiungere l'obbligazione giuridicamente vincolante (ogv) al 31-12-2021; Interventi di miglioramento della funzionalità statica e idraulica del ponte di "Oloè" (ogv al 31-12-2021); Completamento e sistemazione idraulica del fiume Posada (avviare l'esecuzione dei lavori entro il 31-12-2021); Porto commerciale di Calasetta (ogv al 31-12-2021); Interventi di realizzazione dei nuovi attracchi traghetti e dragaggio fondali a Carloforte (Ogv al 31-12-2021); lavori al Porto si Sant'Antioco (Ogv al 31-12-2021).