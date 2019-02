Auto si schianta contro un albero, ferita una donna

Sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Spettacolare incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, avvenuto nella tarda serata di oggi, in via San Fulgenzio, nei pressi del Policlinico: una Volkswagen Polo, guidata da donna, si è schiantata prima contro il cordolo del marciapiede per poi finire la sua corsa contro un albero.

L’automobilista, una donna, forse a causa di una distrazione, ha perso il controllo del veicolo e fortunatamente, nell’impatto, non ha riportato gravi ferite ma è stata comunque soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza del 118 e trasportata in ospedale.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari per mettere in sicurezza la carreggiata e coadiuvare le operazioni di soccorso, mentre sull'esatta dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti.