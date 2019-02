Continuità territoriale, Maullu (FdI): "Tariffe estive di Alitalia penalizzano i non residenti"

Di: Alessandro Congia

"Chi vorrà tornare in Sardegna per riabbracciare i propri cari, o anche soltanto per rimettere piede nella propria terra, sarà costretto a sborsare cifre esorbitanti, specialmente d'estate. La situazione è peggiorata ulteriormente nelle scorse ore, dopo la pubblicazione delle tariffe estive di Alitalia per i voli da e per la Sardegna”.

Così, spiega in una nota, Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d'Italia, impegnato nella risoluzione di questo problema oramai cronico della Sardegna: “Le tariffe per i residenti in Sardegna – aggiunge Maullu - sono rimaste pressoché invariate, quelle per i non residenti sono lievitate tanto da essere raddoppiate e anche triplicate. Chi ha dovuto lasciare l'Isola emigrando per cercare lavoro e quindi dignità, dovrà sborsare tanti soldi per rivedere la sua terra e i suoi cari. Non è una buona notizia l'aggiudicazione di tutte le rotte un continuità territoriale da parte di Alitalia. I sardi resteranno ostaggi della compagnia di bandiera, e il fatto che non si siano presentate altre compagnie la dice lunga sulla bontà del bando di gara – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia - sul quale peraltro è stato già depositato un ricorso da parte di Ryanair".