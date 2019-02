Fermato per un controllo in auto: salta fuori la cocaina. Arrestato un 57enne

Una manovra azzardata nei pressi di un istituto scolastico, il fermo e poi l’arresto per detenzione di droga

Di: Alessandro Congia

In via Pitz' 'e Serra, a Quartu Sant'Elena, nell'ambito dei servizi preventivi nei pressi degli Istituti scolastici predisposti dal Comando Compagnia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile Norm di Quartu hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Giuseppe Mulas, disoccupato 57enne, con precedenti di polizia, di Samatzai ma residente a Cagliari.

Le manette sono scattate a seguito di un controllo effettuato dai militari successivamente a una manovra azzardata effettuata dal Mulas (alla vista dei militari), a bordo di una Renault Clio, nei pressi di un istituto scolastico dove i Carabinieri stavano effettuando un dei quotidiani servizi preventivi nei pressi delle scuole.

All’atto del controllo il fermato ha mostrato da subito segni di nervosismo, per cui i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione sull’autovettura scoprendo, sotto il sedile del conducente, un involucro termosaldato contenente 250 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Per il Mulas è scattato l'arresto e dopo le formalità di rito è stato trasferito nella casa circondariale di Uta in attesa dell'udienza di convalida.

La sostanza stupefacente, riconosciuta a una prima verifica come Cocaina di alta qualità, destinata all'hinterland cagliaritano e dal valore di circa 30mila euro se immessa sul mercato, è stata sequestrata per essere successivamente trasmessa al laboratorio di analisi scientifiche dei carabinieri del Ris per ulteriori accertamenti.