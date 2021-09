Ussana. Positivi al Covid mandano comunque il figlio a scuola: tutta la classe finisce in quarantena

La rabbia del sindaco: "Situazione anomala per l'irreprensibilità di qualcuno. Faccio di tutto per limitare la diffusione del virus ma poi succedono queste cose"

Di: Giammaria Lavena

Un'intera classe della scuola elementare di Ussana è finita in quarantena. Un alunno potrebbe infatti essere positivo al coronavirus, dopo che i genitori, pur sapendo di aver contratto il Covid, hanno deciso di mandare il piccolo a scuola. I 18 piccoli studenti sono finiti in isolamento preventivo con i rispettivi nuclei familiari.

La conferma è arrivata dal primo cittadino, Emidio Contini. "Ho ricevuto una telefonata dalla dirigente scolastica - ha detto - che mi informava di quanto accaduto: i genitori sono positivi da diversi giorni e il bambino è stato mandato a scuola

"Tutti i nuclei familiari dovranno andare in isolamento. A causa dell'irresponsabilità di qualcuno, adesso c'è questa situazione anomala - rimprovera -. Io ho fatto di tutto in questi mesi per limitare la diffusione del virus con ordinanze di chiusura e blocco di tutte le manifestazioni. Sto preparando anche ordinanze per i prossimi eventi. Ma poi succedono queste cose", conclude sconfortato.