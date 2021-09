La Sardegna in autunno: escursioni, trekking e mare

Anche durante la stagione autunnale la Sardegna si dimostra una meta turistica da non perdere

Di: Redazione

Anche durante la stagione autunnale la Sardegna si dimostra una meta turistica da non perdere: che sia per una escursione nei canyon o per un tour gastronomico, le occasioni di svago non mancano di certo. Insomma, tra archeologia e sagre si ha solo l’imbarazzo della scelta, fermo restando che il clima mite dell’isola fa sì che anche a settembre e più tardi si possa andare al mare senza problemi. Sono ben tre gli aeroporti da cui è possibile arrivare: quello di Olbia, quello di Cagliari e quello di Alghero. Preferendo il viaggio in nave, invece, si può fare riferimento al porto di Golfo Aranci, a quello di Olbia, a quello di Arbatax, a quello di Cagliari o a quello di Porto Torres. Come si può intuire, l’opzione di prendere una macchina a noleggio è senza dubbio da prendere in considerazione.

Se si è alla ricerca di una soluzione per soggiornare in Sardegna si può fare affidamento sulle proposte di Eden Viaggi, uno dei tour operator più importanti del nostro Paese. Nato quasi 40 anni fa a Pesaro, dal 2018 fa parte di Alpitour World. Oggi Eden Viaggi è un brand sinonimo di affidabilità e di qualità, anche grazie ai Ciao Club. Lo staff del tour operator si impegna a organizzare una vacanza serena e senza problemi, con un servizio di assistenza impeccabile sia prima del viaggio che nel corso dello stesso. I villaggi turistici di Eden Viaggi, poi, propongono cibo italiano, pasti sani e solo ingredienti di prima qualità.

Desulo

Tra le location da visitare merita di essere citata Desulo, i cui abitanti indossano vestiti tradizionali ricchi di colori, mentre a Orgosolo è possibile ammirare una serie di splendidi murales nel contesto di una vegetazione rigogliosa come quella del Supramonte. Ancora, da segnare in agenda i nomi di Oliena, terra nota soprattutto per la qualità del suo vino, e di Mamoiada, conosciuto per le maschere enigmatiche dei Mamuthones e le loro speciali danze. Autunno in Barbagia è un insieme di eventi da non perdere sui monti del Gennargentu, un circuito che propone appuntamenti fino al mese di dicembre.

Il trekking a Su Gorropu

Se si preferisce una vacanza all'insegna del trekking, invece, in Ogliastra c’è un percorso memorabile: i quasi 7 chilometri di Su Gorropu, per un totale di 4 ore di camminata tra andata e ritorno. Il clima autunnale è ideale per una escursione di questo tipo, e lo spettacolo di cui si può godere è unico: si parte in provincia di Nuoro, a Dorgali, e ci si ritrova immersi in uno dei canyon più suggestivi e imponenti non solo del nostro Paese, ma di tutta Europa, con dislivelli che in alcuni punti toccano anche i 460 metri. Ogni singolo metro di questo itinerario regala una piacevole scoperta, tra boschi e ponti in legno, laghetti dalle acque color turchese e cascate che levigano il granito bianco.

La valle di Lanaittu

Sempre rimanendo in tema di trekking c’è un’altra piacevole passeggiata che si può scoprire a settembre o ottobre in Sardegna: è quello della valle di Lanaittu, che partendo dal paese di Oliena permette di arrivare a Tiscali, per una camminata che tra andata e ritorno non richiede più di tre ore. Oltre allo spettacolo della natura offerto da sorgenti e boschi, in questo caso a catturare l’attenzione saranno soprattutto i siti archeologici che si incontreranno: per esempio quello del sito nuragico di Sa sedda ‘e sos carros, che risale a più di 3mila anni fa a una sala destinata alle abluzioni religiose, dove l’acqua sgorgava da sculture a forma di testa di muflone.

Dove andare al mare in Sardegna in autunno

Ma non si può concludere questa rassegna di proposte turistiche per le vacanze in Sardegna in autunno senza citare le località balneari: nel paese di Teulada, per eempio, c’è la spiaggia di Tuerredda, una delle più belle di tutta l’isola, ma chi ama la sabbia bianca e il mare azzurro deve ricordarsi anche di Punta Molentis a Villasimius e di Chia. Cala Mariolu e Cala Luna si affacciano sulla costa orientale, mentre in Gallura c’è la spiaggia di Budelli, conosciuta in tutto il mondo per il colore rosa della sabbia.