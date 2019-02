Nuovo look per diversi plessi scolastici e per la mensa al “Siotto Pintor”

In fase di esecuzione manutenzioni per 40mila euro. Stanziati ulteriori 100mila euro per interventi da appaltare

Di: Antonio Caria

Dopo diversi anni, La scuola “Siotto Pintor” riavrà uno spazio strutturato esclusivamente per il servizio mensa. L’Amministrazione Comunale di Porto Torres sta, infatti, eseguendo interventi nell’ambito del programma di manutenzione dei plessi (importo 40mila euro), nel quale è ricompreso anche il ripristino dell’ala dedicata alla ristorazione scolastica all’interno della scuola del Villaggio Verde.

Un piano dei lavori negli altri istituti che sarà integrato con nuovi appalti di manutenzione per un importo totale di di 100mila euro.

«Stiamo restituendo alla scuola “Siotto Pintor” uno spazio che per anni non è stato fruibile, in quanto occupato da attrezzature, materiale e arredi di alcune associazioni insediate nello stabile. Come richiesto dalla dirigente dell’istituto abbiamo messo in atto tutte le procedure per destinare l’area nuovamente agli usi scolastici e abbiamo avviato i lavori. Gli operai hanno provveduto alla tinteggiatura, al ripristino dei bagni non funzionanti e di gran parte degli intonaci – ha sottolineato l’Assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas – creando anche uno spazio idoneo per le attività propedeutiche al servizio di scodellamento. I lavori stanno per terminare e presto i bambini potranno usufruire di questi locali».

«Con questi fondi siamo già intervenuti in alcune scuole, mentre in altre si procederà nei prossimi giorni. Non era possibile, infatti, realizzare subito le opere esterne previste in qualche plesso a causa del maltempo delle scorse settimane. I lavori – ha aggiunto – hanno riguardato i servizi igienici delle scuole Borgona, Bellieni, Brunelleschi e via Porrino. È in appalto la messa in sicurezza dei cornicioni della scuola per l’infanzia Gabriel. Nella scuola Brunelleschi sono state sostituite delle vetrate all’ingresso dello stabile e della palestra, così come nel vano scala della scuola Borgona. In quest’ultima si procederà anche all’impermeabilizzazione di alcune aule che sono state interessate dalle infiltrazioni della pioggia. Presto affideremo, attraverso specifiche gare d’appalto, altri lavori di manutenzione. Impegneremo centomila euro dal bilancio comunale – ha concluso Derudas – che ci consentiranno di dare seguito ad ulteriori necessità segnalate dalle dirigenti scolastiche».