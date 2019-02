Aou Sassari. Otorinolaringoiatria festeggia il patrono

All'incontro scientifico messe in evidenza le metodiche di intervento nel tumore della laringe. In reparto la benedizione dell'arcivescovo ai degenti e l'esposizione della reliquia di San Biagio

Di: Antonio Caria

Tumori che pochi conoscono, perché pochi sono gli “sponsor”, ex pazienti o testimonial d'eccezione, che ne parlano e che, anche dopo la cura, portano a un peggioramento della vita.

Sono quelli della laringe che, nell'ultimo trentennio, se da una parte hanno fatto registrare un calo dell'incidenza, dall'altra hanno fatto registrare un peggioramento della prognosi. Diverse le modalità di intervento ma resta fondamentale la diagnosi precoce.

È questo quanto emerso ieri nell'incontro scientifico organizzato dall'unità operativa di Otorinolaringoiatria dell'Aou, diretta da Francesco Bussu, nell'aula A della Facoltà di Medicina.

Un'occasione per celebrare anche San Biagio, vescovo e martire, protettore dei malati di gola e patrono degli specialisti otorinolaringoiatri, alla quale ha partecipato una rappresentanza di direttori di dipartimento e di strutture, docenti ed ex docenti della Facoltà di Medicina, studenti e personale medico e infermieristico.

Gaetano Paludetti (Professore e direttore dell'istituto clinica Otorino dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma) ha illustrato l'esperienza ventennale del Policlinico Gemelli nella chirurgia oncologica della laringe.

Il docente della Cattolica ha sottolineato come «L'incidenza di questo tipo di tumore – ha detto – è in fase di decrescita, anche per la riduzione del tabagismo. Tuttavia c'è un peggioramento della prognosi, dovuto in parte alle nuove modalità di trattamento finalizzate ad evitare la tracheostomia permanente». Sono state mostrate anche le metodiche chirurgiche e non chirurgiche al momento a disposizione.

A completare le celebrazioni in onore del santo anche una messa con l'arcivescovo di Sassari e l'esposizione della reliquia di San Biagio.

Operatori e pazienti quindi si sono ritrovati nella piccola cappella al piano terra del Palazzo Clemente dove l'arcivescovo di Sassari, Gianfranco Saba, coadiuvato dai cappellani dei presidi ospedalieri dell'Aou, don Luigi Usai, don Eugenio Pesenti e don Paolo Mulas, ha celebrato la funzione religiosa. L'alto prelato nell'omelia ha ricordato il progetto per la pastorale della Salute e ha posto l'accento sulla necessità di garantire la salute e l'assistenza a tutti, in un periodo in cui sembrano regnare le divisioni. È stata letta quindi una preghiera dei laringectomizzati.

A margine della funzione religiosa, il direttore generale Antonio D'Urso ha sottolineato come l'unità operativa di Otorinolaringoiatria sia un punto di riferimento per la città di Sassari. «Un plauso va alla squadra diretta da Francesco Bussu. La struttura è in forte crescita – ha detto –, in costante aumento i casi presi in carico e la loro complessità, segno di come l'unità operativa sia un'articolazione importante dell'Aou e un punto di riferimento per la didattica e la sanità della città e del territorio».

L’arcivescovo ha voluto poi portare il suo saluto ai degenti nel reparto al secondo piano della stecca bianca di viale San Pietro. Esposta la preziosa reliquia del santo incastonata in un reliquiario d'argento del 1500, oggetto di secolare devozione per i sassaresi.