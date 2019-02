“Insieme per un internet migliore”: un convegno per celebrare il “Safer Internet Day 2019”

L’iniziativa è promossa dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cagliari

Di: Antonio Caria

Oggi dalle 9.00, nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2019, giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Internet ormai celebrata in oltre 100 paesi, la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cagliari, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza presso l’Istituto Comprensivo Bellavista di Quartu Sant’Elena, un convegno dal titolo “Insieme per un internet migliore”.

Si tratta di un’edizione speciale del progetto “Una vita da social” che prevede workshop in contemporanea proprio nella giornata di oggi, nelle scuole di 100 capoluoghi di provincia di tutto il territorio.

L’obiettivo è quello di prevenire, informare e insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i ragazzi a costruire allo stesso tempo relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

Presenti all’evento il Dirigente del Compartimento Polizia Postale Vice Questore Francesco Greco, il Dirigente del Commissariato di Quartu Sant’Elena Vice Questore Fabrizio Selis il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale Francesco Feliziani, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Quartu Elisabetta Cossu.