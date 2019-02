In fiamme la cabina di un camion articolato: intervengono i Vigili del Fuoco

Sul posto la squadra 5A

Di: Antonio Caria

Attorno alle 7.50 di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti a Villamassargia per domare un incendio che ha coinvolto la cabina di un camion articolato.

Grazie al tempestivo intervento della squadra VVF di Pronto intervento è stata evitata la propagazione delle fiamme all'intero automezzo. La squadra 5A di Iglesias inviata dalla Sala operativa del 115, è intervenuta sul posto con due automezzi un APS (Auto pompa serbatoio) e un ABP (autobotte pompa) spente le fiamme e messa in sicurezza l'area circostante. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.