Incendio in un’abitazione, paura per una persona rimasta intossicata

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

I Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti a Domus de Maria, in vico Ungheria, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione.

La sala operativa del 115 ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento, i pompieri arrivati sul posto hanno soccorso una persona rimasta intossicata dal fumo e consegnata al 118 presente sul posto, la vittima coinvolta è stata trasportata con elisoccorso del servizio sanitario in ospedale.

Non si esclude il malfunzionamento di una stufa a pellet, le cause sono comunque in fase di accertamento.