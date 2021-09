Uccide la moglie dopo lite a Quartucciu. Randaccio confessa anche al gip

Poi ha scelto la via del silenzio: "Il mio assistito è molto turbato, ha solo rilasciato una dichiarazione in cui conferma la sua responsabilità", ha detto il suo avvocato

Di: Giammaria Lavena

Ha confermato davanti alla gip e al pm, rilasciando dichiarazioni spontanee, di aver ucciso la moglie e di aver chiamato il 112. Poi Paolo Randaccio si è avvalso della facoltà di non rispondere; il 67enne venerdì pomeriggio ha assassinato la moglie, Angelica Salis, 60 anni, nella loro abitazione in via Sarcidano a Quartucciu.

Era stato lui stesso a lanciare l'allarme ai militari: "Ho ucciso mia moglie, vi aspetto a casa", aveva detto al telefono. L'interrogatorio di convalida si è tenuto in videoconferenza. Randaccio, difeso dall'avvocato Andrea Nanni, dal carcere di Uta in cui si trova recluso con l'accusa di omicidio volontario, dopo una brevissima dichiarazione ha scelto la strada del silenzio davanti alla gip Maria Gabriella Muscas e al pm Nicola Giva Marassi.

"Il mio assistito è molto turbato - ha detto Nanni -, ha solo rilasciato una dichiarazione in cui conferma la sua responsabilità". La gip ha convalidato il fermo ed emesso una nuova misura cautelare nei confronti del 67enne: Randaccio rimarrà in carcere a Uta. Intanto oggi pomeriggio alle 16,30 si terranno i funerali di Angelica Salis nella chiesa di San Piero Pascasio, a Quatrucciu.