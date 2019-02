Oltre un chilo e mezzo di droga in casa: fratelli pusher nei guai

In manette un 33enne e un 37enne

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della Guardia di finanza hanno arrestato due fratelli residenti a Quartu Sant'Elena, trovati in possesso di oltre un chilo e mezzo di droga. I fratelli pusher dovranno rispondere davanti all'autorità giudiziaria di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Una pattuglia delle Fiamme gialle ha notato uno dei due intento a smerciare dosi in piazza Sacro Cuore. I finanzieri hanno seguito e fermato uno dei clienti, accertando che aveva acquistato 5 grammi di hashish.

Così i baschi verdi, in collaborazione con l'unità cinofila, hanno provveduto a perquisire il sospetto, che secondo quanto riferito era in possesso di 80 grammi di hashish, 12 grammi di marijuana e quasi 500 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio.

I controlli, poi, si sono spostati nell'abitazione del pusher, dove nel frattempo era giunto anche il fratello, sottoposto anch'egli a controlli, così come la sua auto.

Al termine delle operazioni, i militari hanno sequestrato un altro chilo di marijuana, quasi 50 grammi di cocaina, 148 semi di cannabis e due bilancini di precisione.

Per i due fratelli sono scattate le manette. Verranno processati con rito direttissimo.