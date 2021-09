Villasimius, 22enne si schianta contro guardrail: aveva bevuto

Denuncia, patente ritirata e veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Di: Giammaria Lavena

Stanotte a Villasimius, attorno alle 5,40, i carabinieri della locale Stazione, durante un normale servizio perlustrativo sono intervenuti lungo la strada provinciale 17, in località "Porto Sa Ruxi" all'altezza del chilometro 32 + 800. Qui è avvenuto un sinistro stradale autonomo senza feriti, che ha coinvolto un'auto condotta da un 22enne di Cagliari residente a Quartu Sant'Elena.

A bordo del mezzo anche un ventenne residente a Selargius. L'auto, dopo aver perso aderenza, è andata a urtare violentemente contro il guardrail. Secondo il protocollo previsto dal codice della strada il conducente è stato sottoposto al test dell'etilometro, che avrebbe fatto riscontrare un tasso alcolemico pari a 1,83 grammi per litro in entrambe le prove previste.

In relazione a tali risultanze il giovane è stato segnalato tanto all'autorità giudiziaria quanto a quella amministrativa per gli aspetti concernenti la patente di guida che gli è stata ritirata. Il giovane è stato denunciato quindi per guida in stato di ebbrezza e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni.