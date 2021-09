Venerdì 24 manifestazione a Cagliari e negozi chiusi a Nuoro per "smantellamento sanità regionale"

"Vogliamo richiamare la politica alla propria azione a tutela dell'interesse di tutti, perché la sanità è un diritto per ognuno di noi"

Di: Giammaria Lavena

Venerdì 24 settembre a Nuoro, in concomitanza con la manifestazione organizzata a Cagliari a sostegno della sanità pubblica, verranno chiusi tutti gli esercizi commerciali dalle 12 alle 13.

"Con questa iniziativa si vuole sottolineare un momento di grande indignazione e forte preoccupazione per lo smantellamento della sanità di tutta la nostra regione", spiega il gioielliere Fabio Rosas, promotore della serrata

"E visto l'imbarazzante silenzio di associazioni e istituzioni socio-economiche - aggiunge -, vogliamo richiamare la politica alla propria azione a tutela dell'interesse di tutti, perché la sanità è un diritto per ognuno di noi e per l'intera collettività".

"La sua privazione - sottolinea - va a nuocere in modo particolare alle fasce deboli, alle fasce sociali più in difficoltà ed è anche un impoverimento a 360 gradi di tutto il territorio, facilitando lo spopolamento, che è purtroppo già in atto".