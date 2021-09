Cagliari. Il resoconto dell'attività del Compartimento della Polizia Ferroviaria

I dati dell'intensa attività della Polfer, fra i quali emerge anche un arresto

Di: Giammaria Lavena

Il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sardegna, in concomitanza con il periodo estivo, ha intensificato i controlli di prevenzione e contrasto dei reati in ambito ferroviario, implementando il numero di operatori e di pattuglie nelle stazioni e lungo linea.

Una persona arrestata, in quanto ricercata per reati a sfondo sessuale, 6 indagati e 17.593 persone controllate. Sono state 912 le pattuglie impiegate in stazione, 99 a bordo treno e 170 lungo la linea ferroviaria. Mentre i veicoli ispezionati 329 e 140 servizi antiborseggio. Elevate 18 sanzioni amministrative in violazione del Regolamento di Polizia Ferroviaria e 7 al Codice della Strada.

Tredici controlli preventivi ai depositi di materiali ferrosi al fine di prevenire furti di rame dalle infrastrutture ferroviarie, spesso causa di ritardi nella circolazione con conseguenti disagi per l’utenza. Oltre un centinaio i grammi di sostanza stupefacente sequestrata tra cocaina, eroina e cannabinoidi.