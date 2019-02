Due camion betoniera distrutte da un incendio

I due camion erano all’interno di un deposito nei pressi della SS 554

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 20.00 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti per un incendio che ha interessato due camion betoniera all'interno di un deposito in via Marconi nei pressi della SS554 nel comune di Quartu Sant'Elena, il tempestivo intervento della squadra VVF ha evitato la propagazione delle fiamme agli altri automezzi in sosta.

La Sala operativa del 115 ricevuta la prima chiamata ha inviato sul posto la squadra VVF di Pronto intervento con un APS (Auto pompa serbatoio) e in supporto un' ABP (auto botte pompa).

Gli operatori della squadra VVF all'arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area circostante.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Quartu Sant'Elena per quanto di loro competenza.