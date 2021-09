Cagliari. Scuola al buio da due giorni in via Stoccolma

Il personale e gli alunni sono costretti e limitati a far uso del giardino scolastico. Intervento di Marcello Polastri, consigliere comunale di Sardegna Forte

Di: Redazione Sardegna Live

Nella scuola di via Stoccolma, l’istituto comprensivo, manca l’energia elettrica da due giorni. Sarà per un guasto, forse causato dal maltempo ma di conseguenza, tutti i docenti e alunni non possono svolgere le attività programmate.

La scuola è completamente al buio. Inutilizzabili persino le tapparelle delle finestre, perché elettriche, così nelle aule buie non è possibile fare nessuna attività. Tuttavia, il personale e gli alunni sono costretti e limitati a far uso del giardino scolastico. “Già, ma per quanto tempo ancora, dovranno vivere nel disagio? Serve un’accelerata”. Se lo chiede, e lo propone energicamente, Marcello Polastri, consigliere comunale di Sardegna Forte che ha scritto all’Enel e agli uffici competenti.

“Anche oggi la situazione della scuola pubblica non è affatto migliorata, infatti è necessario che da lunedì via Stoccolma possa ritornare alla normalità, e i ragazzi a usufruire di un clima conoscono per assistere alle lezioni” sostiene Polastri. Il quale afferma che “oggi la giornata era bella ma in caso temporale dove si sarebbero potuti rifugiare docenti e alunni per far lezione e lavorare? Peraltro ad una certa ora della mattina, il cielo è diventato nuvoloso e così, nelle aule, la luce era molto tenue”. Da qui la segnalazione del consigliere comunale a chi di competenza, “affinché lunedì possa avverarsi il miracolo della luce accesa !”.