Muravera. Gattino intrappolato in canale di scolo: intervento dei Vigili del Fuoco

Aggrappato all'argine, non riusciva a risalire. E' stato recuperato sano e salvo

Di: Giammaria Lavena

Questo pomeriggio intorno alle 19, a Muravera, la squadra di pronto intervento "8A" dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito è intervenuta in soccorso di un gattino finito in un canale di scolo delle acque piovane in via Roma.

L'animaletto non riusciva a risalire, restando aggrappato all'argine. I vigili giunti sul posto si sono calati all'interno del canale, e fortunatamente lo hanno trovato in un punto dove l'acqua non raggiungeva un alto livello.

Effettuato il recupero, il gatto è stato affidato sano e salvo alla richiedente.