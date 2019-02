Giovane pusher nei guai per spaccio di droga, i Carabinieri lo arrestano

Ecco il bilancio dell’attività condotta dai militari dell’Arma, stazione San Bartolomeo

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della stazione di San Bartolomeo della Compagnia di Cagliari hanno eseguito un’attività antidroga che ha portato all’arresto in flagranza di un pregiudicato cagliaritano Diego Luigi Melis, classe 1994: il reato contestatogli è quello di traffico di sostanze stupefacenti.

Il giovane pregiudicato, tra l’altro sottoposto agli arresti domiciliari, intorno alle 9 di stamattina è stato tenuto d’occhio dai militari operanti che, poco dopo, avendo notato atteggiamenti e movimenti sospetti, decidevano di intervenire sottoponendolo a perquisizione personale e domiciliare.

Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, infatti, i militari rinvenivano circa 150 grammi di marijuana, suddivisa in 12 involucri pronti per lo spaccio, altri 160 grammi della stessa sostanza stupefacente contenuti tutti all’interno di una stessa busta, ancora un coltello di oltre 20 cm, il materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente, bilancini di precisione nonché un’agenda contenente tutti i dati relativi all’attività di spaccio del soggetto e banconote provento dell’attività delittuosa per un totale di quasi 200 euro.

Il giovane ventenne è stato quindi accompagnato dai militari presso il Tribunale ordinario di Cagliari per il rito della direttissima, al termine del quale è stato disposto il trasferimento in carcere, a Uta.