“JazzOp” all’insegna di Enzo Avitabile, Elio e Massimo Lopez

Tre gli appuntamenti per la sedicesima edizione della rassegna che partirà il 12 marzo

Di: Antonio Caria

Partirà a marzo la sedicesima edizione di “JazzOp”, uno degli appuntamenti più attesi della primavera sassarese. Quest'anno i tre nuovi progetti inseriti in cartellone debutteranno a Sassari al Teatro Comunale per poi fare tappa a Cagliari in collaborazione con l'associazione “La via del Collegio”. I prime due concerti si svolgeranno all'Auditorium del Conservatorio e l'ultimo al Teatro Massimo.

Tre gli ospiti d'eccezione saliranno sul palco accanto all'Orchestra Jazz della Sardegna: Enzo Avitabile, Elio (di Elio e le Storie Tese) e Massimo Lopez.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra (ABNO) con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sassari, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Fondazione di Sardegna.

Il primo appuntamento, “Enzo Avitabile & OJS”, si terrà il 12 marzo al Teatro Comunale di Sassari, e in replica il 13 marzo all’Auditorium del Conservatorio Pierluigi Da Palestrina di Cagliari sempre alle 21.00.

Il secondo progetto, “Pierino e il Lupo", anche questo in doppio appuntamento, sarà presentato al Teatro Comunale di Sassari il 17 aprile e in replica all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari il 18 aprile. Per entrambi orario d’inizio alle 21.00.

La rassegna si concluderà con “Sing and Swing", che sarà presentato il 21 maggio al Teatro Comunale di Sassari e in replica il 22 maggio al Teatro Massimo di Cagliari sempre alle 21.00.