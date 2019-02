Auto contro guard rail, ferita 26enne

La giovane al Brotzu in codice giallo

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina nel Cagliaritano. Una 26enne del capoluogo alla guida di un'auto ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail lungo la Statale 195 racc.

La giovane era al volante di una Toyota Yaris quando, per cause in via di accertamento, è andata a sbattere prima sulla barriera di sinistra, quella fra le due corsie, poi su quella di destra.

Sul posto un'ambulanza che ha trasportato la 26enne all'ospedale Brotzu in codice giallo.

I rilievi sono stati svolti dalla Polizia municipale.