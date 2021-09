Serramanna. Casi Covid in aumento, scatta l’obbligo delle mascherine all’aperto

Il commissario straordinario del Comune ha firmato una nuova ordinanza valida sino al 26 settembre

Di: Redazione Sardegna Live

Casi di Covid in rapida ascesa a Serramanna, con il commissario straordinario del Comune che ha deciso di disporre nuove misure per frenare i contagi. Ad oggi ci sono 114 positivi e 33 persone in quarantena.

Il commissario ha così deciso di firmare una nuova ordinanza, valida da oggi e sino al 26 settembre: scatta l'obbligo di utilizzo delle mascherine anche all'aperto, ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni, nonché delle persone con patologie o disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Divieto di sosta dei pedoni negli spazi pubblici per evitare assembramenti e chiusura di parchi e giardini pubblici alle 21. Disposto infine il divieto di ogni forma di assembramento all'interno degli esercizi di tutte le attività commerciali.