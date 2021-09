Bomba d'acqua sul Cagliaritano, Vigili del fuoco all'opera per tutta la notte

I sommozzatori del 115 hanno soccorso una ventina di automobilisti intrappolati nelle vetture travolte da una piena lungo la SS 195

Di: Redazione Sardegna Live

Un'ondata di maltempo ha flagellato nella notte il sud Sardegna. Una bomba d'acqua ha colpito alcune zone della provincia di Cagliari, dove sono intervenuti le Squadre di pronto intervento e il nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco.

Una ventina di automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti intrappolati nelle vetture, travolte dalla piena in alcuni tratti della Strada statale 195 all'altezza dei comuni di Capoterra e Sarroch.

Altri interventi effettuati nell'hinterland cagliaritano e nei comuni limitrofi per abitazioni e scantinati allagati. Alcuni interventi sono stati effettuati anche dalla squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Vito a Costa Rei per alcune villette allagate. In totale sono stati effettuati oltre una decina di interventi legati al maltempo.