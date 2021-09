Forti piogge a San Teodoro: scantinati e garage allagati

I Vigili del fuoco chiamati a fare gli straordinari

Di: Redazione Sardegna Live

Dalle 7 di questa mattina, due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Siniscola stanno intervenendo a San Teodoro a seguito delle forti precipitazioni che si sonno abbattute sulla zona.

Numerose le richieste di intervento per prosciugamento di scantinati e vani garage. Gli uomini del 115 intervenuti con autobotti e idrovore sono stati impegnati in particolare nello svuotamento di alcune strutture alberghiere in cui si sono allagati gli scantinati e i locali tecnici.

Al momento le precipitazioni sono assenti o di modesta entità e non si segnalano criticità per persone o animali.