Una decina di auto danneggiate in una notte: una denuncia

Nei guai un giovane di Monserrato. Indagano i Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento M.G., 28enne del posto con precedenti di polizia.

Responsabile lo scorso 15 gennaio, del danneggiamento di una decina di auto posteggiate in via Germanico e via Dorgali. I militari sono risaliti a lui anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Ma lo stesso 28enne potrebbe essere il responsabile dei danni subiti ad altre auto nel corso della stessa notte.

La denuncia arriva a riscontro delle numerose attività poste in essere dai Carabinieri della Compagnia di Quartu per garantire il rispetto della legalità a Monserrato e negli altri comuni della giurisdizione.