Accantonamenti, un'ingiunzione di pagamento nei confronti del Governo

Scaduto ultimatum su restituzione di 285 milioni alla Regione

Di: Ansa

Palazzo Chigi continua a non applicare la sentenza della Corte Costituzionale che prevede la restituzione alla Sardegna di 285 milioni di accantonamenti non dovuti e ora la Regione ha deciso di ricorrere alla linea dura: è già pronta, infatti, un'ingiunzione di pagamento nei confronti del Governo da presentare al giudice civile e un ricorso per ottemperanza alla stessa Consulta che potrebbe anche portare alla nomina di un commissario ad acta che sostituisca il Governo e applichi la sentenza. Ieri è anche scaduto il termine fissato dallo stesso Esecutivo nella legge di stabilità nazionale per trovare un'intesa sulla finanza pubblica con le Regioni a Statuto speciale. Tanto che il governatore Francesco Pigliaru ha inviato oggi un'altra lettera al premier Giuseppe Conte e ai ministri dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, degli Affari regionali e le autonomie Erika Stefani, al sottosegretario di Stato Giancarlo Giorgetti e al vice ministro dell'Economia e delle Finanze Massimo Garavaglia.